Эти творожные печеньки помним с советского детства — нежнейшие: очень удачный рецепт

Обязательно попробуйте это творожное печенье, наверняка его вкус вы помните с советского детства. А если нет, значит, настало время с ним познакомиться.

Печеньки тают во рту, рассыпаются творожным наслаждением на волшебные сливочные крошки. Оторваться от них невозможно!

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Ингредиенты: творог – 250 граммов, сливочное масло – 100 граммов, яйцо куриное – 1 штука, сахарный песок – 100 граммов, разрыхлитель (по инструкции), ванилин (по вкусу), мука – 200-250 граммов.

Творог, мягкое сливочное масло, половину сахара, яйцо размять вместе до однородности состава.

Добавить муку и разрыхлитель, замесить тесто. Убрать в холодильник на 1 час.

Раскатать и нарезать на длинные ленточки, посыпать сахаром и свернуть в трубочки. Выпекать на 180 градусах 10-15 минут. Посыпать сахарной пудрой и подать к чаю.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»