Опытные хозяйки готовят тесто для пельменей только так: простой рецепт на воде

Пельмени. Фото: freepik.com / mdjaff

Приготовление не потребует особых денежных трат.

Покупные пельмени далеко не всегда отличаются качественным составом, поэтому многие хозяйки готовят их самостоятельно. Чтобы блюдо получилось вкусным, важно сделать подходящее тесто.

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Его приготовление не потребует особых денежных трат. Понадобится всего несколько ингредиентов: два яйца, половина килограмма муки, 150 миллилитров холодной воды и половина чайной ложки соли.

В воду нужно добавить яйца и соль, а затем хорошенько взбить венчиком. Далее следует медленно ввести муку, постоянно помешивая массу.

Как только исчезнут комочки, тесто нужно будет собрать в шар и заместить руками до полной однородности. Затем продукт следует накрыть полотенцем и оставить на полчаса при комнатной температуре.

Когда время выйдет, массу останется еще раз перемешать, завернуть в пакет и положить в холодильник на один час. После этого тесто будет готово к использованию.

По материалам портала «БелНовости».

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