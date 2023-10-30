Свекла и жареный лук: этот салат подсказал фитнес-тренер, но его с кайфом лопает вся семья (даже муж)

Обычный свекольный салат может заиграть совершенно иначе, если добавить в него жареный лук. И маринованные огурчики очень выгодно оттенят этот роскошный вкусовой дуэт.

Салатик легкий, простой, быстрый, его едят даже стройняшки поздно вечером. Однако и мужчины любят его на закуску и с картошечкой.

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Отвариваем пару средних свеколок, очищаем, остужаем и натираем на терке, добавляем нашинкованны лук-репку, который заранее поджарили на растительном масле. Также кладем в состав нарезанный маринованный огурец, выдавливаем чеснок, перчим, подсаливаем и приправляем.

Тут мы используем соус, который нравится. Кто-то использует вкусный майонез, кто-то традиционную сметану, а кто-то любит оливковое масло.

Источник: Telegram-канал «Фабрика идей»