Готовим вкуснейший паштет из куриных сердечек: за столом все удивляются

Обязательно стоит попробовать этот паштет из куриных сердечек. Его вкус точно вас удивит и порадует.

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Ингредиенты: 500 граммов куриных сердечек, 1 луковица, 1 морковка, 40 граммов сливочного топленого масла, щепотка хмели-сунели, щепотка куркумы, лаврушка, черный перец горошком, черный перец молотый, соль.

Отрезать у сердечек все жилки. Бросить в кипящую несоленую воду. Когда вода вновь закипит, убрать пенку, положить перчик горошком, лаврушку. Варить около часа, чтобы сердечки стали мягкими на слабом огне.

Нашинкованный лук обжарить до золотистости. Морковь крупно натереть, положить в лук, пожарить все вместе до готовности, можно тушить под крышкой.

Положить сливочное масло, перемешать, убрать с плиты.

В сердечки положить обжаренные лук с морковью. Приправить хмели-сунели, куркумой, перчиком, пробить блендером до состояния паштета.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».