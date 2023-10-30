Самый простой рецепт запеканки с тыквой из 6 ингредиентов: 2 яйца, 2 помидора и брынза

Готовим запеканку с тыквой — вкусное и полезное блюдо, которое полюбит вся семья. Такая вкуснятина, за уши не оттащишь от тарелки, домашние попросят добавки — объедение. Такую запеканку слопают за 5 минут. Сытно, вкусно и легко. Себестоимость копейки — 90 рублей за порцию.

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Берем 400 г тыквы, 2 помидора, 200 г брынзы, 2 яйца, 4 ст.л. сметаны, 4 листика базилика, 3 ст.л. муки, специи.

Как готовить? Для начала нужно нарезать тыкву средними ломтиками, затем кладем их в муку со специями и обжариваем с двух сторон. Выкладываем тыкву в форму для запекания, сверху кладем нарезанную брынзу и помидоры в виде кружочков.