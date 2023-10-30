Быстрый пирог с луком и яйцом на заливном тесте: без дрожжей и лишних калорий

Пирог. Фото: соцсети

Пирог готовится просто и без заморочек.

Этот рецепт оценят те, кто любит вкусно поесть, но совсем не в восторге от мысли о длительном стоянии у плиты. Выпечка очень вкусная, мягкая, нежная, простая и недорогая. Просто супер!

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Ингредиенты: 3 вареных яйца, 50 граммов зеленого лука, соль, 450 мл кефира, 250 граммов муки, соль, соды пол-ложки чайной.

Нарезать вареные яйца и зеленый лук. Посолить и смешать.

Кефир довести до температуры комнаты или чуть теплее, но не кипятить. Вбить в него яйцо, положить соду, муку, соль, перемешать. Должно получиться жидкое тесто. Разделить его на две части.

Влить одну часть теста в смазанную маслом кулинарную форму. Разложить начинку. Полить остатками теста. Посыпать кунжутом (не обязательно).

Разогреть духовку до 180 градусов, выпекать до готовности.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».

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