Быстрый пирог с луком и яйцом на заливном тесте: без дрожжей и лишних калорий

Этот рецепт оценят те, кто любит вкусно поесть, но совсем не в восторге от мысли о длительном стоянии у плиты. Выпечка очень вкусная, мягкая, нежная, простая и недорогая. Просто супер!

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Ингредиенты: 3 вареных яйца, 50 граммов зеленого лука, соль, 450 мл кефира, 250 граммов муки, соль, соды пол-ложки чайной.