Салат «Русалочка» с креветками — в тысячу раз вкуснее приевшейся «Мимозы»: обалденно вкусно

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Берем 150 г салатных листьев, 100 г рукколы, 500 г креветок, 4 ст. л. оливкового масла, 4 ст. л. лимонного сока, 150 г черри, 2 с. л. соевого соуса и специи.

Как готовить? Для начала нужно отварить креветки, на это потребуется минут 5–8. Далее их нужно очистить и обжарить до румяности на оливковом масле. Сверху поливаем лимонным соком с соевым соусом и оставляем. Шинкуем зелень, черри нарезаем пополам, добавляем креветки. Для заправки используем оставшееся масло, лимонный сок и соевый соус. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru