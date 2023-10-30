Судака, щуку и лосось варим в белом вине: рецепт заливного из трех видов рыбы — нереальная вкуснятина

Сейчас самое время начать продумывать меню для новогоднего стола. И возможно, отрепетировать какие-то блюда, которыми вы будете радовать близких в праздник. Попробуйте приготовить заливное из трех видов рыбы вот по этому рецепту.

Вам понадобится: 200 г судака, щуки и лосося, 1 л рыбного бульона, 1 морковь, 2 ст. л. желатина, 12 горошин черного перца, 3 лавровых листа, 6 веточек укропа, петрушки и базилика, 100 мл белого сухого вина, соль по вкусу. Лосося можно заменить другой красной рыбой, главное, чтобы она была свежей, а не соленой.

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