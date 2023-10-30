Судака, щуку и лосось варим в белом вине: рецепт заливного из трех видов рыбы — нереальная вкуснятина

Сейчас самое время начать продумывать меню для новогоднего стола. И возможно, отрепетировать какие-то блюда, которыми вы будете радовать близких в праздник. Попробуйте приготовить заливное из трех видов рыбы вот по этому рецепту.
Вам понадобится: 200 г судака, щуки и лосося, 1 л рыбного бульона, 1 морковь, 2 ст. л. желатина, 12 горошин черного перца, 3 лавровых листа, 6 веточек укропа, петрушки и базилика, 100 мл белого сухого вина, соль по вкусу. Лосося можно заменить другой красной рыбой, главное, чтобы она была свежей, а не соленой.
Готовится заливное из трех рыб так: рыбу нарезать ломтями, отварить с белым вином, с перцем и лавровым листом (каждый вид рыбы варить отдельно).
Сделать насыщенное желе, процедить горячий рыбный бульон и полностью растворить в нем весь желатин. Разделить незастывшее желе на три части и вмешать в них нарезанные травы (в каждую часть отдельную траву). На дно формы налить немного желе, а когда остынет — положить на него первый рыбный слой, который залить желе, чтобы полностью было покрыто. Разложить второй слой и тоже залить. Когда застынет, сверху украсить морковными звездочками или просто кружочками. Залить последним слоем желе. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»