Рецепт волшебных творожных оладушек: за столом драка за них, такие нежные

Оладьи с творогом. Фото: соцсети

У этих оладий тающая текстура, которая не оставляет равнодушными никого.

Эти оладушки на кефире с творогом всегда радуют, ведь у них поистине волшебный вкус, со сливочным ароматом, такой нежный.

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Ингредиенты: 250 граммов творога, 150 граммов муки, 150 миллилитров кефира, 1 яйцо, 2 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка цедры лимона или апельсина, 0,5 чайной ложки соды.

Смешайте яйцо с сахаром и солью, взбейте вилкой или венчиком. Творог разомните толкушкой.

Смешайте все ингредиенты. Соду и муку введите в конце вместе.

Накалите сковороду с растительным маслом и пожарьте оладушки  до золотистых бочков.

Источник: lafoy.ru

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