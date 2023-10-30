Рецепт волшебных творожных оладушек: за столом драка за них, такие нежные

Эти оладушки на кефире с творогом всегда радуют, ведь у них поистине волшебный вкус, со сливочным ароматом, такой нежный.
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Ингредиенты: 250 граммов творога, 150 граммов муки, 150 миллилитров кефира, 1 яйцо, 2 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка цедры лимона или апельсина, 0,5 чайной ложки соды.
Смешайте яйцо с сахаром и солью, взбейте вилкой или венчиком. Творог разомните толкушкой.
Смешайте все ингредиенты. Соду и муку введите в конце вместе.
Накалите сковороду с растительным маслом и пожарьте оладушки до золотистых бочков.
Источник: lafoy.ru