Готовим белковый салат с горошком и курочкой «Минус 25 кг»: вкусный, на ночь едим без стыда

Если вы ищете рецепт белкового салатика, который оставляет ощущение легкости, то это то, что вам нужно! К тому же он очень вкусный и нежный, готовится без майонеза.

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Ингредиенты на 1 порцию салата: 100 граммов консервированного горошка, 100 граммов отварной курочки, 1 яйцо вареное куриное, 1,5 столовые ложки густого несладкого йогурта, зелень по вкусу, соль и перец по вкусу.

Необходимые ингредиенты нарезаем на кусочки. Из горошка сливаем жидкость. Все смешиваем. Заправляем йогуртом, подсаливаем и перчим по желанию.

Источник: YouTube-канал «ПП еда».