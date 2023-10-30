Картофельно-сырные лепешки — невозможно вкусно: муки совсем чуток

Картофельно-сырные лепешки — это сама нежность в кулинарном воплощении. Оторваться от них невозможно.

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Ингредиенты: 500 граммов картошки, 80 граммов муки, 80 граммов сыра, соль, масло для жарки.

Сварите картошку и сделайте из нее пюре, положите муку и тертый сыр, замесите нежное тесто.

Разделите массу на части, сформируйте шарики, потом лепешки, пожарьте на масле. Подавайте со сметаной и измельченной зеленью.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».