Обалденно вкусные помидоры, как из бочки: надрезаем, фаршируем чесночком, сдабриваем специями — аромат нереальный

Если вы собрали большой урожай помидоров, много банок закрутили на зиму, а томаты у вас все еще не перевелись, приготовьте их вот по этому рецепту. Помидоры будут готовы уже через 5-7 дней, и вы сможете наслаждаться их обалденным вкусом.
Из расчета на трехлитровую банку вам понадобятся: помидоры — 1,5 кг, чеснок — кусочек зубка в каждый помидор, специи — укроп, листья смородины, вишни, лавровый лист, соль — 3 ст. л. без горки, мука ржаная — ½ ч. л.
Приготовление: помидоры надрезаем крест-накрест до половины снизу. В каждый надрез вставляем нарезанный дольками чеснок. Помидоры, которые имеют более нежную мякоть, достаточно разрезать один раз до половины. На дно банки высыпаем муку. Кладем специи по вкусу, соль. Если вам больше нравятся малосольные, то можно уменьшить количество соли. Заливаем холодной водой. Прикрываем крышкой. Под банку поставьте поддон, потому что при брожении будет выделяться жидкость. Квасятся помидоры 5-7 дней при комнатной температуре. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «За уши не оттащишь/Заготовки»