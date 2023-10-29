Обалденно вкусные помидоры, как из бочки: надрезаем, фаршируем чесночком, сдабриваем специями — аромат нереальный

Если вы собрали большой урожай помидоров, много банок закрутили на зиму, а томаты у вас все еще не перевелись, приготовьте их вот по этому рецепту. Помидоры будут готовы уже через 5-7 дней, и вы сможете наслаждаться их обалденным вкусом.

Из расчета на трехлитровую банку вам понадобятся: помидоры — 1,5 кг, чеснок — кусочек зубка в каждый помидор, специи — укроп, листья смородины, вишни, лавровый лист, соль — 3 ст. л. без горки, мука ржаная — ½ ч. л.

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