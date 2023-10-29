Маринуем два часа в кефире и ставим в духовку: эти куриные шашлычки вкуснятина, не передать словами — сочные, нежные

Чтобы насладиться вкусом куриного шашлыка, необязательно искать мангал и площадку на открытом воздухе. Эти шашлыки можно приготовить дома, в духовке. Получаются они очень вкусными, сочными и нежными.
Вам понадобится: филе куриное — 800 г, кефир 3,2% — 180 мл, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 1–2 зубчика, соль — по вкусу.
Готовятся куриные шашлычки так: куриное филе разделите на кусочки размером 2–3 см. Лук нашинкуйте кольцами, чеснок — измельчите. Курицу смешайте с нарезкой из лука и чеснока, посолите. Влейте кефир и хорошо перемешайте. Оставьте заготовку в холодильнике на 2 часа. Замаринованные кусочки насадите на шпажки и запекайте 15–20 минут при 200°C.
По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»