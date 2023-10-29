Мясо, сыр, яйца, морковь, свеклу укладываем слоями: готовим нереально вкусный салат «Генерал» — можно и на Новый год

Попробуйте приготовить и подать к праздничному, возможно, даже и к Новогоднему, столу это салат под названием «Генерал».

Вам понадобится: 200 г отварного мяса, 4 вареных яйца, 2 вареные свеклы (среднего размера), 2 вареные моркови (среднего размера), 100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, майонез.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».