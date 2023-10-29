Нужны только 3 ингредиента — все домашние расцелуют вас за этот торт «с кислинкой»

Торт «Монастырская изба». Фото: YouTube, скриншот 

Вас поразит сочетание воздушных кислых трубочек и сливочного крема.

Опытные кулинары поделились секретом создания восхитительного торта под названием «Монастырская изба», или «Шапка Гугуцэ». Вы не поверите, насколько прост в его приготовлении.

По сути, вам понадобятся всего лишь три ингредиента: слоеное тесто, сметана и кислая вишня. По вкусу вы можете добавить сахар, для аромата — ваниль, а для украшения — немного тертого шоколада. 

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Самое удивительное в этом десерте — кислая вишня в собственном соку, которая служит начинкой, и нежные коржи-трубочки, промазанные сметаной с ванильным сахаром. 

Ингредиенты

  • 2 пачки слоеного теста (2 x 275 г);
  • 2 банки консервированной кислой вишни;
  • 800 г сметаны;
  • 2 пакетика ванильного сахара;
  • 200 г сахара;
  • немного темного шоколада.

Торт «Монастырская изба». Фото: YouTube, скриншот

Приготовление

  1. Откиньте кислую вишню из банок на дуршлаг и дайте стечь лишней жидкости, после чего просушите ягоду.

  2. Разделите первую пачку слоеного теста на 7 вертикальных полос шириной около 6 см. Затем в центр каждой полосы выложите кислую вишню и аккуратно скрутите края, чтобы получились трубочки.

  3. Оставшееся тесто разделите на 8 полос, точно так же выложите кислую вишню и скрутите края. Надо, чтобы у вас получилось всего 15 трубочек.

  4. Выложите трубочки на противень, предварительно покрытый пекарской бумагой, с небольшим пространством между ними. Затем выпекайте их в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 15-20 минут.

  5. Взбейте сметану с сахаром до получения нежной консистенции.

  6. Теперь можно приступить к сборке торта. Выложите 5 остывших трубочек друг рядом с другом на большую нарядную тарелку и обильно промажьте их сметанным кремом. Затем выложите следующий слой из 4 трубочек, затем 3, 2 и 1. Каждый слой также обильно смазывайте сливками.

  7. Обмажьте торт оставшимся сметанным кремом со всех сторон и украсьте тертым темным шоколадом сверху.

  8. Поместите торт в холодильник на ночь, чтобы дать ему пропитаться. Такой торт покорит сердца всех гурманов и порадует вашу семью, сообщает автор YouTube-канала «Выпечка и кулинария».

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