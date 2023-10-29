Нужны только 3 ингредиента — все домашние расцелуют вас за этот торт «с кислинкой»

Опытные кулинары поделились секретом создания восхитительного торта под названием «Монастырская изба», или «Шапка Гугуцэ». Вы не поверите, насколько прост в его приготовлении.
По сути, вам понадобятся всего лишь три ингредиента: слоеное тесто, сметана и кислая вишня. По вкусу вы можете добавить сахар, для аромата — ваниль, а для украшения — немного тертого шоколада.
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Самое удивительное в этом десерте — кислая вишня в собственном соку, которая служит начинкой, и нежные коржи-трубочки, промазанные сметаной с ванильным сахаром.
Ингредиенты
- 2 пачки слоеного теста (2 x 275 г);
- 2 банки консервированной кислой вишни;
- 800 г сметаны;
- 2 пакетика ванильного сахара;
- 200 г сахара;
- немного темного шоколада.
Торт «Монастырская изба». Фото: YouTube, скриншот
Приготовление
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Откиньте кислую вишню из банок на дуршлаг и дайте стечь лишней жидкости, после чего просушите ягоду.
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Разделите первую пачку слоеного теста на 7 вертикальных полос шириной около 6 см. Затем в центр каждой полосы выложите кислую вишню и аккуратно скрутите края, чтобы получились трубочки.
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Оставшееся тесто разделите на 8 полос, точно так же выложите кислую вишню и скрутите края. Надо, чтобы у вас получилось всего 15 трубочек.
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Выложите трубочки на противень, предварительно покрытый пекарской бумагой, с небольшим пространством между ними. Затем выпекайте их в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 15-20 минут.
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Взбейте сметану с сахаром до получения нежной консистенции.
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Теперь можно приступить к сборке торта. Выложите 5 остывших трубочек друг рядом с другом на большую нарядную тарелку и обильно промажьте их сметанным кремом. Затем выложите следующий слой из 4 трубочек, затем 3, 2 и 1. Каждый слой также обильно смазывайте сливками.
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Обмажьте торт оставшимся сметанным кремом со всех сторон и украсьте тертым темным шоколадом сверху.
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Поместите торт в холодильник на ночь, чтобы дать ему пропитаться. Такой торт покорит сердца всех гурманов и порадует вашу семью, сообщает автор YouTube-канала «Выпечка и кулинария».
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