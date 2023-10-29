Нужны только 3 ингредиента — все домашние расцелуют вас за этот торт «с кислинкой»

Опытные кулинары поделились секретом создания восхитительного торта под названием «Монастырская изба», или «Шапка Гугуцэ». Вы не поверите, насколько прост в его приготовлении.

По сути, вам понадобятся всего лишь три ингредиента: слоеное тесто, сметана и кислая вишня. По вкусу вы можете добавить сахар, для аромата — ваниль, а для украшения — немного тертого шоколада.

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Самое удивительное в этом десерте — кислая вишня в собственном соку, которая служит начинкой, и нежные коржи-трубочки, промазанные сметаной с ванильным сахаром.

Ингредиенты