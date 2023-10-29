Манка, творог и сахар: эти жареные манники нереальная вкуснотища — дешевое, но изысканное блюдо

Это блюдо обойдется вам в сущие копейки, но порадует своим изысканным вкусом. Жареные манники с творожной начинкой - нереальная вкуснотища. Готовим!
Вам понадобится
Для густой манной каши: молоко - 250 мл, крупа манная - 70 г, сахар - 50 г, соль.
Для начинки: творог - 100 г, сахар - 50 г, ванилин – щепотка, желток - 1 шт., мука пшеничная - 1 ст. л., яйцо - 1 шт., масло сливочное - 30 г.
Готовим манники с начинкой так: в глубокой миске соединяем творог, сахар и желток. Добавляем ванилин. Молоко доводим до кипения. Затем убавляем огонь до минимума, добавляем сахар и соль. Постоянно помешивая, тонкой струйкой всыпаем манку. Периодически помешивая, варим манную кашу на минимальном огне до загустения. Рабочую поверхность присыпаем мукой. Каждый раз окуная столовую ложку в холодную воду, выкладываем горячую кашу на рабочую поверхность на расстоянии друг от друга. Каждый комочек каши расплющиваем и в центр получившейся лепешки кладем творожную начинку.
Аккуратно соединяем края лепешки. Яйцо взбалтываем вилкой. Каждый манник окунаем в яйцо. Выкладываем на сковородку со сливочным маслом и обжариваем 3 минуты с каждой стороны. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»