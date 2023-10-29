Манка, творог и сахар: эти жареные манники нереальная вкуснотища — дешевое, но изысканное блюдо

Готовим манники с начинкой так: в глубокой миске соединяем творог, сахар и желток. Добавляем ванилин. Молоко доводим до кипения. Затем убавляем огонь до минимума, добавляем сахар и соль. Постоянно помешивая, тонкой струйкой всыпаем манку. Периодически помешивая, варим манную кашу на минимальном огне до загустения. Рабочую поверхность присыпаем мукой. Каждый раз окуная столовую ложку в холодную воду, выкладываем горячую кашу на рабочую поверхность на расстоянии друг от друга. Каждый комочек каши расплющиваем и в центр получившейся лепешки кладем творожную начинку.

Аккуратно соединяем края лепешки. Яйцо взбалтываем вилкой. Каждый манник окунаем в яйцо. Выкладываем на сковородку со сливочным маслом и обжариваем 3 минуты с каждой стороны. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «У бабушки»