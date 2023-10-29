Как приготовить вкусный домашний майонез: масло, яйцо, горчица — намного дешевле магазинного

Вы когда-нибудь читали состав магазинного майонеза? Он вам точно нравится? Если нет, приготовьте майонез домашний. Он намного вкуснее покупного и стоит дешевле.

На указанное количество ингредиентов вы потратите какие-то 30 рублей.

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Ингредиенты: 200 мл растительного масла, 1 яйцо, 1 чайная ложка сахарного песка, 1 чайная ложка лимонного сока, 1 чайная ложка горчицы, ½ чайной ложки соли.

Положите ингредиенты в чашу блендера. Взбейте до консистенции майонеза. Готово!

Источник: Telegram-канал «Рецепты за сотку»