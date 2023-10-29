Паштет из шпрот, яиц и вареной моркови «проще некуда»: такая вкуснятина (и в праздник, и на завтрак)

Из самых простых ингредиентов вы можете приготовить вкуснейший паштет. Поверьте, на него уйдут какие-то минуты.

Впрочем, будьте готовы к тому, что и со стола бутерброды с этой намазкой тоже моментально разлетятся.

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Ингредиенты: 160 граммов шпрот, 1 красный лук, 1 вареная морковка, 2 вареных яйца, соль, перец, 2 столовые ложки майонеза, 1 плавленый сырок, укроп.

Все ингредиенты положите в чашу блендера и пробейте до состояния однородного паштета. Намажьте на хлеб или гренки и наслаждайтесь! Это очень-очень вкусно.

Источник: Telegram-канал «Домашнее меню»