Обожаем эти котлеты из гречки: никакого мяса не надо (очень удачный рецепт)

Вкуснейшие котлетки можно готовить далеко не только из мяса, рыбы и птицы. Отличный ингредиент для этого – всем знакомая гречка.

Вы будете поражены, насколько вкус этих котлеток напоминает мясные. Многим они нравятся даже больше привычных!

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Ингредиенты: гречка - 300 граммов, лук-репка - 1-2 головки, куриное яйцо - 3 штуки, морковка - 1 штука, чеснок - 3 зубчика, панировочные сухари либо мука для обвалки котлеток.

Сварите гречневую крупу, пожарьте лук, морковь, чеснок. К гречке добавьте яйца, обжаренные овощи. Сформируйте котлетки влажными руками.

Обваляйте в панировочных сухарях или муке, пожарьте на раскаленном масле до готовности. Подавайте со сметаной или другим любимым соусом.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день»