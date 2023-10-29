Салат «Семеновна» готовим через день — такой вкусный, легкий и простой: капуста, кукуруза, палочки, колбаса

Салат «Семеновна» станет хитом вашего стола. Многие пробовали вариации закуски из капусты, крабовых палочек и кукурузы. Эта закуска намного интереснее.

С копченой колбаской и болгарским перчиком она звучит ярче и вкуснее.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Ингредиенты: свежая белокочанная капуста, крабовые палочки, сладкая кукуруза, сладкий перец, копченая колбаска, морковка, чеснок, соль и майонез (можно заменить сметаной с горчицей).

Шинкуем соломкой капусту, перец и колбасу, нарезаем палочки, натираем морковь, выдавливаем через чеснокодавку чесночок, выливаем из банки с кукурузой воду.

Все смешиваем, солим и приправляем соусом.

Источник: Telegram-канал «Салатик!»