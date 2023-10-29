Маринуйте капусту только так: быстро и дешево — эта будет готова уже через 5 часов

Маринованная капуста. Фото: Global Look Press

Такой рецепт быстрого маринада удивит многих.

Вместе с осенне-зимним сезоном пришло время вкусных закусок. Маринованная капуста — любимое соленье во многих семьях. Однако не всегда есть время ждать по несколько недель, чтобы она замариновалась как следует.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».

В Сети поделились удивительным рецептом, который позволит приготовить маринованную капусту всего за 5 часов, а сам процесс приготовления и вовсе займет 20 минут.

Итак, ингредиенты

  • капуста — 1 кг;
  • морковь — 100 г (2 небольшие шт.);
  • перец сладкий (по желанию) — 200 г (2 шт.);
  • вода — 500 мл;
  • соль — 1 ст. ложка;
  • сахар — 80 г;
  • уксус 9% — 80 мл;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • перец душистый горошком — 2 шт.;
  • черный перец горошком — 5-6 шт.

Способ приготовления

  1. Нашинкуйте капусту, как обычно, и поместите ее в глубокую емкость (только не в алюминиевую). 

  2. Натрите морковь на средней или крупной терке и добавьте к капусте.

  3. Перец нарежьте тонкой соломкой. Если вы не используете перец, добавьте больше моркови. Положите и его к остальным ингредиентам и аккуратно перемешайте руками. Важно не мять капусту, чтобы она не стала слишком мягкой.

  4. Подготовьте маринад. Для этого в кастрюлю с водой отправьте сахар, лавровый лист и перец. Поставьте на огонь.

  5. Когда вода нагреется, добавьте соль и перемешайте. Как только начнут образовываться первые пузырьки, снимите кастрюлю с плиты и влейте в горячую жидкость уксус.

  6. Залейте капусту и овощи приготовленным рассолом, перемешайте и немного придавите ложкой.

  7. Поместите сверху тяжелый предмет (например, тарелку и две небольшие банки с водой) и накройте емкость крышкой.

  8. После остывания маринада поместите капусту в холодильник. Через 5 часов она будет готова к употреблению, но, как известно, чем дольше капуста настаивается, тем она вкуснее, пишет Telegraf.news

Кстати, для улучшения вкуса при мариновании можно добавить свеклу и чеснок, хрен, клюкву или яблоки.

Ранее мы поделились рецептом быстрого и вкусного салата из свеклы «Разгрузочный»

Читайте также