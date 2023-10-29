Маринуйте капусту только так: быстро и дешево — эта будет готова уже через 5 часов

Вместе с осенне-зимним сезоном пришло время вкусных закусок. Маринованная капуста — любимое соленье во многих семьях. Однако не всегда есть время ждать по несколько недель, чтобы она замариновалась как следует.

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В Сети поделились удивительным рецептом, который позволит приготовить маринованную капусту всего за 5 часов, а сам процесс приготовления и вовсе займет 20 минут.

Итак, ингредиенты

капуста — 1 кг;

морковь — 100 г (2 небольшие шт.);

перец сладкий (по желанию) — 200 г (2 шт.);

вода — 500 мл;

соль — 1 ст. ложка;

сахар — 80 г;

уксус 9% — 80 мл;

лавровый лист — 1 шт.;

перец душистый горошком — 2 шт.;

черный перец горошком — 5-6 шт.

Способ приготовления

Нашинкуйте капусту, как обычно, и поместите ее в глубокую емкость (только не в алюминиевую). Натрите морковь на средней или крупной терке и добавьте к капусте. Перец нарежьте тонкой соломкой. Если вы не используете перец, добавьте больше моркови. Положите и его к остальным ингредиентам и аккуратно перемешайте руками. Важно не мять капусту, чтобы она не стала слишком мягкой. Подготовьте маринад. Для этого в кастрюлю с водой отправьте сахар, лавровый лист и перец. Поставьте на огонь. Когда вода нагреется, добавьте соль и перемешайте. Как только начнут образовываться первые пузырьки, снимите кастрюлю с плиты и влейте в горячую жидкость уксус. Залейте капусту и овощи приготовленным рассолом, перемешайте и немного придавите ложкой. Поместите сверху тяжелый предмет (например, тарелку и две небольшие банки с водой) и накройте емкость крышкой. После остывания маринада поместите капусту в холодильник. Через 5 часов она будет готова к употреблению, но, как известно, чем дольше капуста настаивается, тем она вкуснее, пишет Telegraf.news.

Кстати, для улучшения вкуса при мариновании можно добавить свеклу и чеснок, хрен, клюкву или яблоки.

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