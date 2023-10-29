Маринуйте капусту только так: быстро и дешево — эта будет готова уже через 5 часов

Вместе с осенне-зимним сезоном пришло время вкусных закусок. Маринованная капуста — любимое соленье во многих семьях. Однако не всегда есть время ждать по несколько недель, чтобы она замариновалась как следует.
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В Сети поделились удивительным рецептом, который позволит приготовить маринованную капусту всего за 5 часов, а сам процесс приготовления и вовсе займет 20 минут.
Итак, ингредиенты
- капуста — 1 кг;
- морковь — 100 г (2 небольшие шт.);
- перец сладкий (по желанию) — 200 г (2 шт.);
- вода — 500 мл;
- соль — 1 ст. ложка;
- сахар — 80 г;
- уксус 9% — 80 мл;
- лавровый лист — 1 шт.;
- перец душистый горошком — 2 шт.;
- черный перец горошком — 5-6 шт.
Способ приготовления
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Нашинкуйте капусту, как обычно, и поместите ее в глубокую емкость (только не в алюминиевую).
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Натрите морковь на средней или крупной терке и добавьте к капусте.
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Перец нарежьте тонкой соломкой. Если вы не используете перец, добавьте больше моркови. Положите и его к остальным ингредиентам и аккуратно перемешайте руками. Важно не мять капусту, чтобы она не стала слишком мягкой.
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Подготовьте маринад. Для этого в кастрюлю с водой отправьте сахар, лавровый лист и перец. Поставьте на огонь.
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Когда вода нагреется, добавьте соль и перемешайте. Как только начнут образовываться первые пузырьки, снимите кастрюлю с плиты и влейте в горячую жидкость уксус.
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Залейте капусту и овощи приготовленным рассолом, перемешайте и немного придавите ложкой.
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Поместите сверху тяжелый предмет (например, тарелку и две небольшие банки с водой) и накройте емкость крышкой.
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После остывания маринада поместите капусту в холодильник. Через 5 часов она будет готова к употреблению, но, как известно, чем дольше капуста настаивается, тем она вкуснее, пишет Telegraf.news.
Кстати, для улучшения вкуса при мариновании можно добавить свеклу и чеснок, хрен, клюкву или яблоки.
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