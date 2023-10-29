Быстрый и вкусный салат из свеклы «Разгрузочный»: не стыдно есть даже на ночь

Никакого винегрета не захотите, когда попробуете этот салатик. Это настоящий кулинарный шедевр из самых простых ингредиентов. Он легкий и яркий, не стыдно есть поздно вечером.

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Ингредиенты: 1 свекла, 1 красная луковица, 1 банка сладкой кукурузы, пучок зелени, зубчик чеснока, соль, постное масло.

Свеклу отварим и нарежем мелко, если хочется, то натрем на терке. Лук и зелень нашинкуем меленько. Из зерен кукурузы сольем жидкость. Чеснок продавим через пресс.

Все ингредиенты соединим, посолим и заправим подсолнечным или оливковым маслом.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день»