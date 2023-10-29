Кабачки, сыр плавленый, морковка, зелень: нереальная намазка на хлеб из простого (без мяса)

Приготовьте эту намазку на хлеб из кабачка, жареной морковки и плавленого сыра, и вы поймете, что вкуснее паштета вы не ели.

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Невероятно простые ингредиенты подобраны просто идеально. Таким паштетом вы разнообразите свое повседневное меню и сможете сделать роскошные брускетты на праздничный стол.

Ингредиенты: 2 кабачка, 2 плавленых сырка, 1 морковка, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, укроп, соль, перец.

Лук нашинковать и обжарить на разогретом подсолнечном масле. Следом обжарить тертую морковку, кинуть измельченные кабачки.

Посолить, поперчить, обжарить все вместе. Накрыть крышкой и тушить 10 минут.

Остудить, пробить все в блендере с сыром, чесноком, зеленью до однородного паштета.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день»