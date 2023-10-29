Ну очень вкусные оладушки из кабачка, картошки и морковки: вкуснее не пробовали

Вы придете в восторг от этих оладушек из овощей. Это идеальное сочетание сладости морковочки, нежности кабачка и любимого вкуса картошечки. А со сметанкой оладушки станут настоящим кулинарным шедевром! И всего 2 ложки муки!

Ингредиенты: морковь - 1 штука, кабачок (цукини) – половинка плода, 1 картофелина, небольшой кусочек лука, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо, муки 2 столовые ложки, соль, перец, постное рафинированное масло.

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Натираем морковку, картошку, кабачок. Вбиваем яйцо, добавляем муку, нашинкованный лук, давленый чеснок. Солим и перчим.

Жарим растительном масле до готовности с обеих сторон. Подаем с любимым соусом либо сметаной.

Источник: YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».