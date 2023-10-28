Ничего лучше вы не пробовали: рецепт малосоленой семги — ночь в холодильнике, и божественно-вкусная рыбка готова

Готовим слабосоленую семгу так: смешиваем в миске соль и сахар. На разделочную поверхность расстилаем немного пищевой пленки, посыпаем ее смесью соли и сахара. Кусок филе выкладываем на пленку шкурой вниз, сверху посыпаем рыбу солью с сахаром.

Заворачиваем края пленки, стараемся, чтобы рыба была герметично завернута. Делаем небольшие проколы в пленке при помощи зубочистки. Выкладываем рыбу в контейнер. Устанавливаем на куски рыбы гнет на полчаса. Это нужно для того, чтобы неважного качества рыбное филе спрессовалось и не распадалось при нарезке в готовом виде. Снимаем гнет, накрываем контейнер крышкой и убираем рыбу в холодильник на 12-15 часов, лучше оставить ее мариноваться на ночь. Готовое филе семги достаем из контейнера, промываем от соли, обсушиваем бумажными полотенцами, нарезаем порционными кусочками, посыпаем зеленью укропа, можно полить лимонным соком при подаче.

По материалам телеграм-канала «У бабушки»