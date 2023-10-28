Обалденно вкусный минтай в кляре: готовим теперь только по этому рецепту — можно даже на праздничный стол

Готовим минтай в кляре так: нарезаем порционными кусочками, смазываем майонезом, посыпаем приправой и присаливаем. Оставляем мариноваться минимум на 20 минут. Затем каждый кусочек рыбы обваливаем в панировочных сухарях. Окунаем во взбитое яйцо. Жарим рыбу в панировке на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до готовности.

По материалам телеграм-канала «У бабушки»