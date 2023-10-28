Обалденно вкусный минтай в кляре: готовим теперь только по этому рецепту — можно даже на праздничный стол

Попробуйте приготовить минтай вот по этому рецепту. Рыба в кляре получается очень вкусной, при подаче - красивой. Так что, можно даже подавать минтай к праздничному столу.
Вам понадобится: минтай - 2 шт., майонез - 2 ст. л., яйцо куриное - 1 шт., сухари панировочные, приправа для рыбы, соль.
Готовим минтай в кляре так: нарезаем порционными кусочками, смазываем майонезом, посыпаем приправой и присаливаем. Оставляем мариноваться минимум на 20 минут. Затем каждый кусочек рыбы обваливаем в панировочных сухарях. Окунаем во взбитое яйцо. Жарим рыбу в панировке на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до готовности.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»