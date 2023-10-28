Чудо-варенье из этого полезного овоща должен попробовать каждый — вот как его готовят французы

В Сети поделились рецептом confit d’oignon, или лукового конфитюра. Это французский джем из карамелизированного лука с приятным сладким вкусом и ароматом. В него, кстати, можно добавить самые разные специи и вино.

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Как правило, луковое варенье добавляется к отварному картофелю, рису или любым овощным гарнирам. Из него можно сделать начинку для пирогов и пирожков. Оно великолепно сочетается с мясом.

Французы едят луковый конфитюр в качестве закуски с хлебом, сырыми овощами или цветной капустой.

Ингредиенты для лукового варенья

4 очищенных и нарезанных тонкими кольцами сладких или красных луковицы (примерно 400 г);

15 мл белого или красного вина на ваш выбор;

5 мл красного винного уксуса, яблочного уксуса или бальзамического уксуса;

80 г белого или коричневого сахара или меда;

соль и перец по вкусу;

столовая ложка оливкового или сливочного масла.

Пропорции можно менять в зависимости от ваших предпочтений. Хотите более сладкое варенье — добавьте сахар или мед, предпочитаете кисло-соленый вкус — увеличьте количество уксуса.

Приготовление

Нарежьте лук тонкими кольцами. Обжарьте лук на сковороде, пока не выпарится вся влага, но не дайте ему подрумяниться. Добавьте сахар и мед и томите, пока не он не начнет карамелизироваться. Влейте в сковороду уксус. Добавьте вино и варите до получения желаемой консистенции. Дайте луковому конфитюру остыть, перелейте в стеклянную банку и храните холодильнике.

По желанию, вы можете добавить в варенье свежий или молотый имбирь, корицу, гвоздику, мускатный орех, тимьян и карри, пишет Telegraf.news.

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