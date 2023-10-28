Куриные окорочка готовим только так: фаршируем, обжариваем в масле и отправляем в духовку — объедение

Попробуйте приготовить фаршированные куриные окорочка вот по этому рецепту. Они хороши и для праздничного стола, и для обычного семейного ужина.

Вам понадобится: куриный окорочок-1 шт., сыр твердых сортов - 10 г, сливки 10% - 1 ст. л., орехи грецкие рубленые -1 ч. л., лук репчатый -1 ч. л., чеснок - 1 зубок, соль, перец - по вкусу, масло растительное - для обжарки.

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