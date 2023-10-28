Куриные окорочка готовим только так: фаршируем, обжариваем в масле и отправляем в духовку — объедение

Попробуйте приготовить фаршированные куриные окорочка вот по этому рецепту. Они хороши и для праздничного стола, и для обычного семейного ужина.
Вам понадобится: куриный окорочок-1 шт., сыр твердых сортов - 10 г, сливки 10% - 1 ст. л., орехи грецкие рубленые -1 ч. л., лук репчатый -1 ч. л., чеснок - 1 зубок, соль, перец - по вкусу, масло растительное - для обжарки.
Готовим окорочка так: берем уже вымытый и просушенный бумажным полотенцем окорочок. Снимаем осторожно кожу, подтягиваем к нижней косточке.
Обрезаем мясо и кладем на разделочную доску. Когда дошли до нижней косточки отрубим основную кость окорочка. У нас осталась кожа и суставчик, т.е. с одной стороны наш будущий окорочок закрыт.
Порубим мясо окорочка ножом и отправим в миску. Добавим к нему рубленый чеснок, лук (мелко порубить), нарезанный кубиками сыр, орехи, сливки, соль, перец и перемешаем. Наполняем «мешочек» из кожи рубленым мясом. Сторона одна остается открытой. Закрываем ее при помощи зубочисток. На разогретой сковороде с маслом обжариваем фаршированный окорочок с двух сторон, отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»