Только этот «Цезарь» самый вкусный: филе грудки маринуем, обжариваем и поливаем соусом — просто бомба

Попробуйте приготовить салат «Цезарь» вот по этому рецепту. Гарантируем, он покажется вам самым вкусным из всех, которые вы когда-то ели.

Вам понадобится: куриные грудки — 2–3 шт., листья салата, батон или багет, помидоры черри- 5 - 6 шт., сыр любой твердый, яйца — 3–4 шт., соль, перец, паприка.

Для соуса: майонез — 4 ст. л., сок половины лимона, чеснок — 3 зубчика, сыр — 100 г, растительное масло — 100 мл, соль, перец — по вкусу.

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