Только этот «Цезарь» самый вкусный: филе грудки маринуем, обжариваем и поливаем соусом — просто бомба

Попробуйте приготовить салат «Цезарь» вот по этому рецепту. Гарантируем, он покажется вам самым вкусным из всех, которые вы когда-то ели.
Вам понадобится: куриные грудки — 2–3 шт., листья салата, батон или багет, помидоры черри- 5 - 6 шт., сыр любой твердый, яйца — 3–4 шт., соль, перец, паприка.
Для соуса: майонез — 4 ст. л., сок половины лимона, чеснок — 3 зубчика, сыр — 100 г, растительное масло — 100 мл, соль, перец — по вкусу.
Приготовление: куриное филе нарезать, посолить, поперчить, посыпать паприкой и замариновать на 1 час. Для соуса взбить все ингредиенты блендером. Хлеб нарезать кубиками, посыпать любимыми специями и сушеным чесноком и подсушить в духовке. Филе обжарить на растительном масле с двух сторон. Все ингредиенты выложить слоями на тарелку, перемежая соусом. Сверху посыпать тертым сыром.
По материалам телеграм-канала «Салатик/Закатки на зиму»