Французский завтрак: омлет матушки Пуляр готовим по этому рецепту — воздушный, нежный и безумно вкусный

Попробуйте побаловать своих близких французским завтраком. Приготовьте для них омлет матушки Пуляр вот по этому рецепту. Оригинально, нежно, вкусно и по-французски.
Вам понадобятся: яйца — 6 шт., сливки — 3 ч. л., оливковое масло — 2 ст. л., лимонный сок — 1 ч. л., соль — по вкусу.
Готовится омлет матушки Пуляр так: отделить белки от желтков. К белкам добавить соль и взбивать их блендером до образования пены. Затем влить лимонный сок и взбивать еще 2 минуты. Желтки смешать со сливками и взболтать венчиком.
В сковороде разогреть масло и влить взбитые желтки, равномерно распределить их по дну. Как только блинчик из желтков схватится, выложить на него взбитые белки и равномерно распределить. Готовить на медленном огне 10–15 минут, белок должен получиться упругим и не липнуть. Готовый омлет разрезать пополам и сложить друг с другом. То есть белок должен оказаться внутри. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»