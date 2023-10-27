Французский завтрак: омлет матушки Пуляр готовим по этому рецепту — воздушный, нежный и безумно вкусный

Готовится омлет матушки Пуляр так: отделить белки от желтков. К белкам добавить соль и взбивать их блендером до образования пены. Затем влить лимонный сок и взбивать еще 2 минуты. Желтки смешать со сливками и взболтать венчиком.

В сковороде разогреть масло и влить взбитые желтки, равномерно распределить их по дну. Как только блинчик из желтков схватится, выложить на него взбитые белки и равномерно распределить. Готовить на медленном огне 10–15 минут, белок должен получиться упругим и не липнуть. Готовый омлет разрезать пополам и сложить друг с другом. То есть белок должен оказаться внутри. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»