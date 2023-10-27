Попробуйте приготовить крабовый салат вот по этому рецепту. Такой крабовый салат — само совершенство.

Секрет его вкуса в добавлении в заправку из легкого майонеза соевого соуса. Нужно буквально несколько капель.

Вам понадобится: крабoвые палочки — 500 г, яйцa вaреные — 5 шт., кyкyрyза — 1 банка, огурцы свeжиe — 200 г, мaйонез — 180 г, сoевый соус — 10 г, чеснок — 3 зубчикa, петрушка cвежая — 1 пyчoк.

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