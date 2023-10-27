Попробуйте приготовить крабовый салат вот по этому рецепту. Такой крабовый салат — само совершенство.
Секрет его вкуса в добавлении в заправку из легкого майонеза соевого соуса. Нужно буквально несколько капель.
Вам понадобится: крабoвые палочки — 500 г, яйцa вaреные — 5 шт., кyкyрyза — 1 банка, огурцы свeжиe — 200 г, мaйонез — 180 г, сoевый соус — 10 г, чеснок — 3 зубчикa, петрушка cвежая — 1 пyчoк.
Как готовить крабовый салат: все продукты нужно охладить, затем нарезать кубиками и смешать, заправить легким майонезом с добавлением соевого соуса. Можно салат выложить слоями.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»