Салат из огурцов «Пятиминутка» — рецепт на все случаи жизни

Пока гости поднимаются по лестнице — вы успеете приготовить вкусный салат из огурцов, который можно использовать на все случаи жизни.
Возьмите четыре огурца, отрежьте попки и порежьте овощи кольцами. Посолите, поперчите.
В отдельной миске приготовьте соус: потрите небольшой кусочек имбиря, добавьте одну столовую ложку меда, столько же соевого соуса, две столовые ложки оливкового масла, горчицы и чайную ложку красного перца.
Залейте полученным соусом огурцы — салат готов.
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