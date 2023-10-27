Салат из огурцов «Пятиминутка» — рецепт на все случаи жизни

Салат из огурцов. Фото: соцсети

Фишка в необычном соусе.

Пока гости поднимаются по лестнице — вы успеете приготовить вкусный салат из огурцов, который можно использовать на все случаи жизни.

Возьмите четыре огурца, отрежьте попки и порежьте овощи кольцами. Посолите, поперчите.

В отдельной миске приготовьте соус: потрите небольшой кусочек имбиря, добавьте одну столовую ложку меда, столько же соевого соуса, две столовые ложки оливкового масла, горчицы и чайную ложку красного перца.

Залейте полученным соусом огурцы — салат готов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также