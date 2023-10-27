Салат «Быстрее некуда» с колбасой и сыром из 6 ингредиентов — в миллион раз вкуснее «Цезаря»

Готовим салат «Быстрее некуда» с колбасой и сыром — всего шесть ингредиентов, а так вкусно. Даже с «Цезарем» не сравнится — станет фаворитом у самых привередливых. Попробуйте — готовим через день тазами, едим ложками. Эта закуска идеально подойдет и для скромных торжеств, когда гости на пороге, а в холодильнике пусто.

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Берем колбасу копченую — 150 г, сыр твердый — 100 г, яйца — 2 шт., морковь — 1 шт., майонез — 2 ст.л., чеснок — 1–2 зубчика, соль, перец черный молотый, зелень.