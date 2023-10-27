Вкуснее этих пельменей на курином бульоне вы точно не пробовали — всего 3 ингредиента

Пельмени — самое любимое блюдо наших соотечественников. Приготовить его можно и по-холостяцки, просто отправив мясные шарики в тесте в бульон с лавровым листом, а можно сделать блюдо по-настоящему фирменным. Так готовили наши советские бабушки — сытно, вместе с похлебкой. Для этого нужно всего три дополнительных ингредиента. Пельмени варим на курином бульоне, просто вкуснятина. Попробуйте — это блюдо станет фаворитом даже у привередливых.
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Берем 400 г пельменей, 2 моркови, 2 луковицы, 50 г сливочного масла, 4 горошины черного перца, 1 лавровый лист, 2 ч.л. соли, 3 л куриного бульона.
Как готовить? Для начала измельченные лук с морковью нужно обжарить на масле до мягкости. Далее вскипятите бульон, добавьте специи, пельмени и зажарку. Варим похлебку 8-10 минут, солим и снимаем с огня. Можно подавать суп с пельменями на курином бульоне со сметаной. Приятного аппетита!
По материалам lafoy.ru