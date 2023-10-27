Вкуснее этих пельменей на курином бульоне вы точно не пробовали — всего 3 ингредиента

Пельмени — самое любимое блюдо наших соотечественников. Приготовить его можно и по-холостяцки, просто отправив мясные шарики в тесте в бульон с лавровым листом, а можно сделать блюдо по-настоящему фирменным. Так готовили наши советские бабушки — сытно, вместе с похлебкой. Для этого нужно всего три дополнительных ингредиента. Пельмени варим на курином бульоне, просто вкуснятина. Попробуйте — это блюдо станет фаворитом даже у привередливых.