Легендарные рулетики из кабачков — так вкусно еще не готовили

Рулетики из кабачков знают многие, но такой рецепт, скорее всего, пробовали далеко не все.

Разрежьте несколько кабачков тонкими слайсами и разложите на противень на пергаментную бумагу. Оставьте на 15 минут просто постоять.

В это время в отдельную емкость разбейте два яйца, посолите и перемешайте вилкой. Далее добавьте пять столовых ложек муки и снова перемешайте, чтобы не осталось комочков.