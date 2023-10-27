Легендарные рулетики из кабачков — так вкусно еще не готовили

Рулетики из кабачков знают многие, но такой рецепт, скорее всего, пробовали далеко не все.
Разрежьте несколько кабачков тонкими слайсами и разложите на противень на пергаментную бумагу. Оставьте на 15 минут просто постоять.
В это время в отдельную емкость разбейте два яйца, посолите и перемешайте вилкой. Далее добавьте пять столовых ложек муки и снова перемешайте, чтобы не осталось комочков.
Кабачки промакните бумажным полотенцем, окуните каждый в полученную смесь и обжарьте на сковородке на оливковом масле.
Теперь готовим заправку: потрите на крупной терке морковь, 150 грамм мягкого сыра. Перемешайте, посолите и заправьте сметаной.
Заложите заправку на кабачок и закрутите рулетик.
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