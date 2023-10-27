Теплый салат с баклажанами: японец поделился рецептом, в России о таком почти не знают, а зря

Возьмите два баклажана и нарежьте косыми кубиками. Чистить его при этом не надо. Высыпьте в отдельную миску и добавьте одну столовую ложку крахмала, перемешайте.
Далее обжарьте на растительном масле до хрустящей корочки.
Теперь готовим соус: смешайте соевый соус 1 ст.л., мед 1 ст.л., имбирь 10 г. Залейте полученной смесью баклажаны и посыпьте любой мелко порубленной зеленью.
Получится теплый японский салат, который в России редко готовят. А зря.
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