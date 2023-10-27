Кабачковые оладьи с овсяными хлопьями из 5 ингредиентов — в сто раз вкуснее тонких блинов

Готовим кабачковые оладьи с овсяными хлопьями — так вкусно, просто пальчики оближешь. Всего пять ингредиентов, проще не бывает. С этим рецептом справятся даже те, кто редко стоит у плиты. Особый кулинарный талант тут не пригодится. Приготовить такие оладушки смогут даже подростки. Главное — следовать рецепту, тогда оладьи получатся в сто раз вкуснее тонких блинчиков.
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Берем 400 г кабачков, 2 яйца, 5 ст.л. овсяных хлопьев, полпучка петрушки, соль, молотый перец, 60 мл растительного масла.
Как готовить? Для начала трем кабачки на терке, добавляем хлопья. Затем кладем измельченную петрушку, соль, молотый перец и слегка взбитые яйца. Перемешиваем и оставляем на 10 минут. Разогреваем сковороду, добавляем масло, выкладываем массу ложкой в виде лепестков и обжариваем оладьи до готовности с двух сторон. Приятного аппетита!
По материалам lafoy.ru