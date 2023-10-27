Кабачковые оладьи с овсяными хлопьями из 5 ингредиентов — в сто раз вкуснее тонких блинов

Готовим кабачковые оладьи с овсяными хлопьями — так вкусно, просто пальчики оближешь. Всего пять ингредиентов, проще не бывает. С этим рецептом справятся даже те, кто редко стоит у плиты. Особый кулинарный талант тут не пригодится. Приготовить такие оладушки смогут даже подростки. Главное — следовать рецепту, тогда оладьи получатся в сто раз вкуснее тонких блинчиков.