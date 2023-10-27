Нарезали картошку и смешали с тестом — вкусный обед за считаные минуты

Картошка в тесте. Фото: соцсети

Поучится что-то вроде драников, но вкуснее.

Если у вас нет времени готовить обед — этот рецепт точно для вас. Очистите 500 грамм картофеля от кожуры и нарежьте кубиками. Промойте водой и варите, после закипания подержите пять минут.

В отдельную емкость киньте 40 г крахмала, столько же муки, половину чайной ложки паприки, столько же приправы карри, посолите и тщательно перемешайте.

В конце добавьте 10 г растительного масла и 60 г холодной воды, снова перемешайте.

Теперь добавьте в полученное тесто картофель и снова перемешайте.

Сформируйте оладушки и обжаривайте во фритюре. Обед готов!

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