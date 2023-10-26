Так просто и божественно вкусно: этот салат-намазку из шпрот с яйцом, кукурузой и маринованными огурчиками сметут со стола

Попробуйте приготовить к приходу гостей этот необычный салат-намазку из шпрот. Затраты на него минимальны, а вкус бесподобен.
Вам понадобятся: шпроты — 1 банка, яйца — 2 шт., лук репчатый — 0,5 шт., кукуруза консервированная — 0,5 банки, огурцы маринованные — 3 шт., майонез — по вкусу.
Готовится шпротный салат-намазка так: сложить шпроты в салатник и слегка размять вилкой. Посыпать мелко рубленным репчатым луком. Яйца отварить и мелко порубить. Все смешать. Добавить мелко нарезанные маринованные огурчики и кукурузу. Заправить шпротный салат-намазку майонезом, посыпать свежей зеленью и сразу подавать.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»