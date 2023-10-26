Так просто и божественно вкусно: этот салат-намазку из шпрот с яйцом, кукурузой и маринованными огурчиками сметут со стола

Готовится шпротный салат-намазка так: сложить шпроты в салатник и слегка размять вилкой. Посыпать мелко рубленным репчатым луком. Яйца отварить и мелко порубить. Все смешать. Добавить мелко нарезанные маринованные огурчики и кукурузу. Заправить шпротный салат-намазку майонезом, посыпать свежей зеленью и сразу подавать.

По материалам телеграм-канала «У бабушки»