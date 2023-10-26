Вкуснейшие открытые пирожки-калитки готовим только так: тесто на кефире, начинка из картошки, сметаны не жалеем — объеденье

Попробуйте побаловать своих домашних этими вкуснейшими пирожками-калитками. Тесто замешивается на кефире, быстро и просто.
Вам понадобится: кефир — 250 г, ржаная мука — 1 стакан, пшеничная мука — 1 стакан. Ингредиенты для начинки: картофель — 5 шт., молоко — 30 мл, масло сливочное — 50 г, яйцо сырое — 1 шт., соль — по вкусу.
Готовятся пирожки-калитки на кефире так: замесить тесто, должно быть как «пластилин» — мягкое и податливое. Месить, пока не начнет отставать от чаши. Оставить на 15–20 минут. Из теста скатать колбаску, нарезать на кусочки. Раскатать кусочки в сканцы (лепешки) толщиной 1–2 мм.
Начинка: картофельное пюре. В центр раскатанного овала выложить немного начинки, «защипнуть» края как показано на фото. В отдельную миску положить 3–4 ложки сметаны и разбить яйцо, перемешать. Сверху на картофельное пюре ложку сметаны с яйцом. Отправляем в духовку на 15–17 минут. Выпекаем до готовности. Горячие калитки смазать обильно растопленным сливочным маслом — и тесто, и начинку. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»