Скумбрию готовим теперь только так: режем на кусочки и утапливаем в этом соусе — гастрономический экстаз

Готовим скумбрию в томате так: лук репчатый нарежем полукольцами. В сковороде разогреем растительное масло и обжарим лук до мягкости. Тем временем нарежем морковь небольшими тонкими брусочками.

Добавим морковь в сковороду к луку и жарим овощи еще 3–4 минуты. Болгарский перец очистим от семян и нарежем небольшими полосками. Добавим перец в сковороду. Обжарим овощи еще 2 минуты. После этого добавляем в сковороду томатную пасту.

Вливаем 100–150 мл кипятка. Добавляем соль и перец черный молотый по вкусу. Убавляем огонь до медленного и тушим овощи еще 10–12 минут, до мягкости моркови. Нарезаем каждую тушку рыбы на порционные кусочки.

Раскладываем кусочки скумбрии равномерно по поверхности овощей и как бы «утапливаем» их в соус. Готовим на медленном огне еще 7–10 минут.

По материалам телеграм-канала «У бабушки»