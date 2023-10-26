Салат «Дарья» из трех ингредиентов — в тысячу раз вкуснее оливье: фасоль, крабовые палочки и яйца

Готовим салат «Дарья» из трех ингредиентов — необычная закуска на каждый день в сто раз вкуснее оливье. Это блюдо станет фаворитом на праздничном столе. Попробуйте — едим ложками, готовим тазами. Пока еще не надоел.
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Берем 1 банку консервированной фасоли, 200 г крабовых палочек, 3 яйца, 1 пучок зеленого лука и майонез.
Как готовить? Для начала нужно отварить яйца и нарезать их кубиками вместе с крабовыми палочками. Промываем фасоль и измельчаем зеленый лук. Перемешиваем салат и заправляем майонезом. Приятного аппетита!
По материалам lafoy.ru