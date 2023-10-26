Манник на кефире, как у бабушки — берем 4 стакана: мука, сахар и 2 яйца: сочный, тает во рту

Готовим манник на кефире. Берем 4 стакана: мука, сахар, манка и кефир. Проще не бывает. Любимый рецепт советских бабушек — вкус детства. Всегда ели по субботам этот нежнейший пышный пирог. Теперь балуем домашних. Даже гости в восторге, этот десерт станет фаворитом: ничего лишнего, вкусно и просто.
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Берем 1 стакан кефира, 1 стакан манки, 1 стакан муки, 1 стакан сахара, 2 яйца, 10 г разрыхлителя, щепотку ванилина.
Как готовить? Для начала нужно смешать манку с кефиром до однородности и оставить на 20 минут. Затем взбиваем венчиком яйца с сахаром и ванилином, чтобы манник получился воздушным. Соединяем массы, добавляем просеянную муку с разрыхлителем и выпекаем 40 минут при 180 градусах.
По материалам lafoy.ru