Пирог «Проще простого» на кефире: смешиваем, и печь — вкуснятина к чаю готова

Этот пирог станет хитом вашего стола, ведь приготовить его проще некуда. К тому же он выходит вкусным, нежным, тающим во рту.
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Ингредиенты: 1 стакан кефира, 1 стакан манки, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, полстакана растительного масла, 1 чайная ложка разрыхлителя, ванильный сахар по вкусу.
Смешайте просеянную муку с разрыхлителем. В отдельной посуде соедините кефир, манку, сахар, ванильный сахар и растительное масло. Добавьте муку с разрыхлителем.
Нагрейте духовку до 180 градусов. Выложите состав в промазанную маслом форму. Запекайте минут 40 до готовности.
Источник: Telegram-канал «Заготовки».