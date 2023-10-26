Когда варим яйца — всегда кладем соду: скорлупа сама отскакивает от белка, так нравится

Многие кладут яйца в холодную воду сразу после варки для того, чтобы они легче очищались.
Однако эта методика не работает с очень свежим продуктом – скорлупа все равно прилипает к белку.
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Попробуйте другой метод, он работает на любых куриных яйцах. Поставьте их вариться как обычно. И, как только вода закипит, бросьте в нее 1 чайную ложку обычной пищевой соды.
После такой варки яйца начинают очищаться великолепно!
Источник: дзен-канал «Марина Жукова»