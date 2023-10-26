Шпроты, 3 ложки творога, чеснок: готовим вкуснейший паштет за 5 минут

Приготовьте паштет за 5 минут и порадуйте своих близких аппетитным завтраком или роскошной закуской к празднику. В намазке на хлеб используются доступные ингредиенты. Такие бутерброды улетают со стола в один миг!
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Ингредиенты: 2–3 зубчика чеснока, 1 головка лука, 1 банка шпрот, 3 вареных куриных яйца, 3–4 столовые ложки мягкого творога или майонеза, 1 чайная ложка горчицы (по вкусу, можно не класть).
Все ингредиенты кладем в блендер и хорошо пробиваем. Намазываем на хлеб или гренки, подаем к столу.
Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».