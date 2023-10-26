Без уксуса! Вкуснейшая острая аджика на зиму — готовим и всегда мало

Для любителей пикантной кухни есть отличный рецепт острой аджики на зиму. Получается такая вкуснятина, что сколько не готовьте — всегда будет мало.
Измельчите в блендере или мясорубке следующие продукты:
- Помидоры – 2,5 кг
- Перец сладкий болгарский – 1 кг
- Перец горький стрючками – 250 г
- Чеснок – 250 г
- Лук репчатый – 550 г
- Яблоки кислых сортов – 400 г
- Морковь – 650 г
- Соль – 3 ст.л.
- Сахар – 5 ст.л.
- Масло растительное (любое) – 300 мл
- Укроп (семена) – 2 ст.л.
Далее все смешиваем, доводим до кипения и с открытой крышкой тушим два часа. В конце добавьте еще несколько выжатых зубчиков чеснока.
Разложите по стерилизованным банкам. Аджика готова!
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