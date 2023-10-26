Без уксуса! Вкуснейшая острая аджика на зиму — готовим и всегда мало

Аджика. Фото: соцсети

Самый вкусный рецепт.

Для любителей пикантной кухни есть отличный рецепт острой аджики на зиму. Получается такая вкуснятина, что сколько не готовьте — всегда будет мало.

Измельчите в блендере или мясорубке следующие продукты:

  • Помидоры – 2,5 кг
  • Перец сладкий болгарский – 1 кг
  • Перец горький стрючками – 250 г
  • Чеснок – 250 г
  • Лук репчатый – 550 г
  • Яблоки кислых сортов – 400 г
  • Морковь – 650 г
  • Соль – 3 ст.л.
  • Сахар – 5 ст.л.
  • Масло растительное (любое) – 300 мл
  • Укроп (семена) – 2 ст.л.

Далее все смешиваем, доводим до кипения и с открытой крышкой тушим два часа. В конце добавьте еще несколько выжатых зубчиков чеснока.

Разложите по стерилизованным банкам. Аджика готова!

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