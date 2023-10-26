Мороженое из молока «за 5 копеек» — берем 3 продукта

Нереально вкусное мороженое можно приготовить дома самостоятельно. Для начала отделите белки от желтков. В желтки добавьте 60 г сахара и 450 г молока. Взбейте венчиком.

Поставьте на плиту и варите на среднем огне 10 минут, помешивая. В конце добавьте пять грамм ванильного сахара. Снимите с плиты, остудите.