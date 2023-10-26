Мороженое из молока «за 5 копеек» — берем 3 продукта

Нереально вкусное мороженое можно приготовить дома самостоятельно. Для начала отделите белки от желтков. В желтки добавьте 60 г сахара и 450 г молока. Взбейте венчиком.
Поставьте на плиту и варите на среднем огне 10 минут, помешивая. В конце добавьте пять грамм ванильного сахара. Снимите с плиты, остудите.
В другую емкость перелейте белки, добавьте 60 г сахара и перемешайте на водяной бане, пока сахар полностью не растворится. Затем взбейте миксером до кругообразного состояния.
Затем смешайте со смесью из молока и желтков, перемешайте.
Перелейте в форму и отправьте в морозилку на несколько часов. Мороженое готово!
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