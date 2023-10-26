Быстрый и вкусный салат, который всех удивляет: просто свекла, жареный лук, огурчики

Когда люди пробуют этот салат, они не могут поверить, что из такого простого набора продуктов может получиться такая вкуснятина.

Фишка состоит в неподражаемом сочетании вареной свеклы и жареного лука, который делает закуску яркой, дает ореховый привкус. Огурчики ставят великолепный вкусовой акцент.