Быстрый и вкусный салат, который всех удивляет: просто свекла, жареный лук, огурчики

Когда люди пробуют этот салат, они не могут поверить, что из такого простого набора продуктов может получиться такая вкуснятина.
Фишка состоит в неподражаемом сочетании вареной свеклы и жареного лука, который делает закуску яркой, дает ореховый привкус. Огурчики ставят великолепный вкусовой акцент.
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Ингредиенты: две средние вареные свеклы, одна луковица, один-два соленых огурчика, чеснок, соль, перец, майонез (масло, сметана) – по вкусу.
Свеклу натрите, лук нашинкуйте и пожарьте на растительном масле, огурчик мелко нарубите, чеснок продавите через пресс. Смешайте все ингредиенты, посолите по вкусу, поперчите, заправьте сметаной, майонезом или маслом.
Источник: Telegram-канал «Фабрика идей»