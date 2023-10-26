Именно такая заправка для борща на зиму получается самой вкусной и ароматной — без уксуса

Вкусную и ароматную заправку для борща можно приготовить без уксуса. Она долго хранится, не портится при комнатной температуре.
Первым делом пропустите через мясорубку 1,5 кг помидоров, сразу добавьте по две столовые ложки соли и сахара, а также четыре столовые ложки томатной пасты для придания красного цвета.
Перемешайте и ставьте на плиту закипать.
Тем временем на крупной терке потрите 1 килограмм свеклы. Выложите в кастрюлю с закипевшими томатами, перемешайте и оставьте тушиться 15 минут.
Теперь натрите на крупной терке 1 килограмм моркови, соломкой порежьте болгарский перец (0,5 кг), а репчатый лук — полукольцами (1 кг).
Все овощи выкладывайте в кастрюлю к помидорам и свекле. Налейте стакан растительного масла и тушите еще 45 минут.
В конце добавьте семь зубчиков чеснока.
Разложите приготовленную заправку для борща в стерилизованные банки.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».