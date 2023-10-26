Именно такая заправка для борща на зиму получается самой вкусной и ароматной — без уксуса

Вкусную и ароматную заправку для борща можно приготовить без уксуса. Она долго хранится, не портится при комнатной температуре.

Первым делом пропустите через мясорубку 1,5 кг помидоров, сразу добавьте по две столовые ложки соли и сахара, а также четыре столовые ложки томатной пасты для придания красного цвета.